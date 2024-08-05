В Пителинском районе сгорел дом

Огонь тушили шесть человек.

В Пителинском районе сгорел дом. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Информация о возгорании в селе Веряево поступило на пульт дежурного ЕДДС в воскресенье, 4 августа, в 12:30.

«В тушении участвовали пожарные машины двух расчетов в составе шести человек. Огонь практически полностью уничтожил деревянный второй этаж дома. Жилой дом использовался хозяином в последнее время скорее как дача. Около года он там не жил. Приехал в село накануне пожара. Причины возгорания здания устанавливаются», — сообщил начальник ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрий Сердцев.