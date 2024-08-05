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В Новосибирской области водитель погиб при столкновении с двумя грузовиками

В Новосибирской области один человек погиб при столкновении легковушки с двумя грузовиками. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром в понедельник, 5 августа, на участке автодороги Р-256 на территории Искитимского района. 25-летний водитель Honda выехал на «встречку» в запрещенном месте. После чего легковушка столкнулась со встречным грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. Затем иномарка столкнулась еще с одним встречным грузовиком Scania.

В результате водитель Honda погиб на месте. Его пассажир 1999 года рождения получил травмы.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте ДТП, уточняются обстоятельства случившегося.