В Нижегородской области мужчина зарезал приятеля из-за музыкального вкуса

В Нижегородской области мужчина зарезал приятели из-за музыкального вкуса. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Друзья отдыхали в квартире убитого и решили включить музыку. Однако, их предпочтения не совпали и завязалась драка.

Один схватился за нож, но другой отобрал оружие и семь раз ударил им приятеля.

Мужчина скончался.

Преступника отправили в колонию строгого режима на 11 лет.