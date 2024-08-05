В Москве таксист из Дагестана просил пассажирок показать грудь в счет оплаты

В Москве таксист из Дагестана просил пассажирок показать грудь в счет оплаты. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «112».

Водитель сам выложил в сеть серию роликов, на которых просит пассажирок показать интимные части тела и оскорбляет девушек. В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.

Расследование взял под личный контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.