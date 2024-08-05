В Москве мужчина во время рыбалки зацепил спиннингом ЛЭП

В Москве мужчина во время рыбалки зацепил ЛЭП, мужчина в коме. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 августа. По данным Telegram-канала, 38-летний мужчина пошел на Песьевский пруд в поселке Щаповское. Он попытался закинуть снасти в воду, однако задел высоковольтную линию электропередачи, из-за чего получил сильный удар током.

В итоге мужчину госпитализировали с ожогами 50% тела. Он находится в искусственной коме.