В мэрии рассказали подробности отмены маршрута № 77аМ2

Отмечается, что маршрут № 77 обслуживают три перевозчика. Один из них прекращает свою деятельность, потому что закончилось действие свидетельства.

В мэрии рассказали подробности отмены маршрута № 77аМ2. Об этом сообщила пресс-служба администрации редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что маршрут № 77 обслуживают три перевозчика. Один из них (ИП Захаркина Ю.В.) прекращает свою деятельность, потому что закончилось действие свидетельства.

В официальном реестре маршрутов города сообщается, что перевозчик выпускал на линию 11 автобусов.

В управлении дорожного хозяйства и транспорта заявили, что по факту от Захаркиной выходили в рейсы от одного до трех транспортных средств.

Маршрут № 77 продолжат обслуживать другие два перевозчика.

Напомним, ранее появилась информация, что в Рязани отменят маршрут автобуса № 77аМ2.