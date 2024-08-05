В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Останки 50-летней женщины и ребенка, зарытые на глубине около двух метров, обнаружили следователи в городе Иланский.

Предварительно, погибшая проживала вместе с сыном и 29-летним сожителем. Между мужчиной и ребенком периодически возникали конфликты. В ходе очередной ссоры подозреваемый нанес мальчику несколько ударов по голове.

Спустя неделю ребенок скончался от полученных травм, после чего подозреваемый обратился к своему родственнику с просьбой помочь в сокрытии преступления.

Злоумышленники задушили мать ребенка, вывезли тела в лес и закопали.

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело.