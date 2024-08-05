В Коми пропавшего 21-летнего молодого человека нашли обезглавленным

В Коми пропавшего 21-летнего молодого человека нашли обезглавленным. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда Коми».

Тело обнаружили в окрестностях поселка Лыаель.

Знакомые и родные погибшего рассказали об обстоятельствах поисков.

«Обнаружили его без головы, рядом лежали водительские права. Экспертиза была проведена 2 августа, но голову так и не нашли», — сообщил собеседник издания.

Информацию подтвердили представители правоохранительных органов.