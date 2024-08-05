В Коми пропавшего 21-летнего молодого человека нашли обезглавленным
В Коми пропавшего 21-летнего молодого человека нашли обезглавленным. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда Коми».
Тело обнаружили в окрестностях поселка Лыаель.
Знакомые и родные погибшего рассказали об обстоятельствах поисков.
«Обнаружили его без головы, рядом лежали водительские права. Экспертиза была проведена 2 августа, но голову так и не нашли», — сообщил собеседник издания.
Информацию подтвердили представители правоохранительных органов.