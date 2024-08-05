В этом году в рязанский институт культуры поступят около 100 студентов

В настоящее время проходят вступительные испытания, которые продлятся до 20 августа.

В этом году в рязанский институт культуры поступят около 100 студентов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на предстоящий учебный год планируется набрать порядка 100 студентов на очную и заочную формы обучения по четырем направлениям.

В настоящее время проходят вступительные испытания, которые продлятся до 20 августа. Абитуриенты сдают творческие экзамены, проходят собеседования.