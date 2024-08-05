В Челябинске туристка выжила после удара молнии

В Челябинске туристка выжила после удара молнии. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Как рассказал муж пострадавшей, 37-летняя уроженка Екатеринбурга поехала с подружками в Миасс. 19 июля они отдыхали на Золотом пляже на озере Тургояк. В это время пошел сильный дождь. Девушка не успела спрятаться, молния ударила ее в плечо и вышла через ногу. Пострадавшую без сознания доставили в реанимацию.

Прогнозы врачей были неутешительные. По словам медиков, обычно после разряда такой силы не выживают. Но на днях екатеринбурженка вышла из комы. Ее перевезли на лечение в родной город.