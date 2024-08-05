В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

У нее множественные слепые осколочные ранения ноги.

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в городе Шебекино.

По данным главы региона, у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. «Скорая» доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода.

В четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля.

Администрация начала подомовой обход. Информация о последствиях уточняется.