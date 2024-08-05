В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
У нее множественные слепые осколочные ранения ноги.
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в городе Шебекино.
По данным главы региона, у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. «Скорая» доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода.
В четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля.
Администрация начала подомовой обход. Информация о последствиях уточняется.