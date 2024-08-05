Специалисты обнаружили троян, следяющий за российскими пользователями Android

Представители «Лаборатории Касперского» назвали вирусную программу LianSpy.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян, который используется для шпионажа за владельцами Android-устройств в России. Об этом сообщили «Ведомости».

Специалисты назвали вирус LianSpy. По данным организации, слежка за россиянами могла начаться с середины 2021 года. Обнаружить вредоносную программу было сложно, так как злоумышленники тщательно скрывали свои действия.

Издание уточняет, что шпионаж носил точечный характер. Троян обнаружили весной 2024 года. С этого момента специалисты «Лаборатории Касперского» выявили десять целей. Неизвестно кто стал жертвами атак.