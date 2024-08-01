В Москве из спецприемника госпитализировали пранкера Эдварда Била

В Москве из спецприемника госпитализировали пранкера Эдварда Била. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, у блогера подозревают заражение крови. Предположительно, причина в падении на самокате три месяца назад. Тогда мужчина получил открытый перелом ноги. Неделю назад конечность заболела и начала опухать. Накануне вечером стало сильно хуже, вызвали скорую помощь.

Как говорит сам задержанный, ранее медики в спецприемнике не оказали ему должную помощь. Поэтому, вероятно, началось заражение.

Напомним, 20 июля Била арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. На него пожаловались люди во время съемки очередного пранка. 30 июля — еще один арест на 14 суток. За нарушение общественного порядка.