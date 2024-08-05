Рязанские полицейские депортировали из России двоих иностранцев

Ранее граждане других государств были осуждены за различные преступления.

Рязанские полицейские депортировали из России двух иностранцев. Об этом сообщило региональное УМВД.

Процедура состоялась в пятницу, 2 августа. Двое граждан находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

«Ранее гражданин одной из стран Закавказья отбывал наказание в исправительной колонии за совершение разбойного нападения и грабежа. Гражданина другого соседнего государства осудили за незаконное хранение наркотиков в крупном размере и хищение наркотических средств. После освобождения из мест лишения свободы их нахождение на территории России было признано нежелательным», — указано в публикации.

Полицейские сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда те за свой счет вылетели к себе на родину. Им запретили въезд в Россию на пять лет.