«Рязаньгоргаз» завершил реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления

Работы проходили на улице Свободы.

Компания «Рязаньгоргаз» завершила работы по реконструкции газопроводов среднего и низкого давления по улице Свободы. Отремонтировано 2,5 км газопроводов, питающих жилищно-коммунальный сектор, а также культурные и социальные объекты в Советском районе Рязани.

Реконструкция газопроводов позволила повысить безопасность и надежность газоснабжения порядка восемь тысяч потребителей.

Работы проводились бестраншейными методами, что позволило минимально ограничить движение автотранспорта по улице Свободы.

«В 2024 году будет выполнена реконструкция и капитальный ремонт 7 км газопроводов. Благодаря планомерной модернизации всех составляющих городской газораспределительной системы, нам удается обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение населения, коммунально-бытовых и промышленных объектов города Рязани», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.