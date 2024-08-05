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Рязанцы засняли портящих общедомовое имущество школьников
Инцидент случился во дворе дома № 18 на улице Чкалова.

Рязанцы засняли портящих общедомовое имущество школьников. Информацию в понедельник, 5 августа, прислали читатели в редакцию РЗН. Инфо.

Инцидент случился 2 августа во дворе дома № 18 на улице Чкалова. Четверо мальчиков намеренно разрушили отреставрированные бордюры.

Представители управляющей компании попросили родителей хулиганов связаться для решения ситуации.

Видео можно посмотреть по ссылке.