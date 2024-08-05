Росстат: в России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%
Средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.
В России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%. Данные привел Росстат.
Так, средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.
Рост цен объясняется высоким спросом на внутренний туризм и ограниченными возможностями железных дорог. Кроме того, россияне стали чаще выбирать поезда из-за высокой стоимости авиаперелетов.