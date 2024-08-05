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Росстат: в России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%
Средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.

В России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%. Данные привел Росстат.

Так, средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.

Рост цен объясняется высоким спросом на внутренний туризм и ограниченными возможностями железных дорог. Кроме того, россияне стали чаще выбирать поезда из-за высокой стоимости авиаперелетов.