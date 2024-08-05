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От «Единой России» в выборах-2024 будут участвовать 36 тысяч кандидатов

От «Единой России» в выборах-2024 будут участвовать 36 тысяч кандидатов. Об этом сообщил сайт партии «Единая Россия».

Кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа. Им «Единая Россия» уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Задачу обеспечить участникам СВО — их выдвинуто 380 — максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал председатель „Единой России“ Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», — отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах — один из главных критериев эффективности партийных отделений.

«У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», — уточнил врио секретаря Генсовета.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», он также отметил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками — 35%. Треть кандидатов — женщины. Молодых людей до 35 лет — 15%.

Каждый четвертый кандидат — представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры — 45%. Госслужащих — 13%.

«Идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем все, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», — заключил Владимир Якушев.

Напомним, председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам СВО и новым кандидатам действенную помощь в проведении избирательной кампании-2024. Он отметил, что участники СВО пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.