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Мошенники обманули рязанку почти на 300 тысяч рублей, подделав голос ее знакомой
Возбуждено уголовное дело.

Мошенники обманули рязанку почти на 300 тысяч рублей, подделав голос ее знакомой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 66-летней жительнице поступил звонок от якобы ее знакомой. У потерпевшей не возникло сомнений, что звонит подруга — голос и манера речи были очень похожи.

По телефону рязанке сообщили, что скоро с ней свяжутся по важному вопросу.

После позвонил якобы сотрудник правоохранительного органа и сообщил, что денежные средства женщины находятся под угрозой, и для их сохранения необходимо перечислить сбережения на «резервный» счет.

Возбуждено уголовное дело.