Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября
В помещении проведут замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.
Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в официальной группе культурного учреждения ВКонтакте.
Правительство Рязанской области выделило средства на замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.
Отмечается, что Зал камерной музыки продолжает работать. Коллективы выступают на других концертных площадках города.