Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября

В помещении проведут замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.

Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в официальной группе культурного учреждения ВКонтакте.

Правительство Рязанской области выделило средства на замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.

Отмечается, что Зал камерной музыки продолжает работать. Коллективы выступают на других концертных площадках города.