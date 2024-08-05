Две девушки пострадали в ДТП в Ряжском районе
Авария произошла утром на 296 километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись Chevrolet Lacetti и Lada Granta.
В Ряжском районе в ДТП пострадали две девушки. Об этом сообщило
Авария произошла в воскресенье, 4 августа, примерно в 8:50 на 296 километре трассы Р-22 «Каспий».
Предварительно, Chevrolet Lacetti, которым управлял 39-летний ряжец, на перекрестке неравнозначных дорогу не предоставил преимущество Lada Granta на главной дороге. В результате пострадали 26-летняя и 17-летняя пассажирки «Лады», за рулем которой находился 41-летний житель Пензенской области.
Пострадавших госпитализировали в Ряжский ММЦ. Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.