Две девушки пострадали в ДТП в Ряжском районе

Авария произошла утром на 296 километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись Chevrolet Lacetti и Lada Granta.

В Ряжском районе в ДТП пострадали две девушки. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в воскресенье, 4 августа, примерно в 8:50 на 296 километре трассы Р-22 «Каспий».

Предварительно, Chevrolet Lacetti, которым управлял 39-летний ряжец, на перекрестке неравнозначных дорогу не предоставил преимущество Lada Granta на главной дороге. В результате пострадали 26-летняя и 17-летняя пассажирки «Лады», за рулем которой находился 41-летний житель Пензенской области.

Пострадавших госпитализировали в Ряжский ММЦ. Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.