Девушка похитила пятимесячного ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка похитила пятимесячного ребенка, а после оставила на лестнице дома. Об этом сообщили в управлении следственного комитета РФ по Петербургу.

Ребенка нашел местный житель. Девочку доставили в больницу, ей оказали помощь. По горячим следам задержана подозреваемая в похищении.

Как сообщил источник РЕН ТВ, в день похищения мать оставила девочку с ее биологическим отцом. По ее словам, сначала, когда ей сообщили о похищении дочери, она думала, что над ней шутят, полдня стучалась к соседям и бегала по знакомым. Потом она подала заявление в полицию, и через несколько часов ей сообщили, что девочка нашлась в больнице.