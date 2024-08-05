Чернышенко рассказал, когда в России появятся новые государственные учебники

Речь идет об учебниках по «Основам безопасности и защиты Родины» для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов. Об этом чиновник рассказал в интервью журналу «Эксперт».

"К началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» (8-11-й классы), «Труд (технология)» (1-9-й классы), «История» (5-9-й классы) и «Обществознание» (9-11-й классы)", — сказал Чернышенко.