В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил ПСО «Мещера».
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие русые с проседью, на голове шрам.
Одежда: куртка камуфляжная, черные спортивные штаны, кепка камуфляжная, темные кроссовки.
Местонахождение неизвестно с 04.08.2024.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает любую информацию о пропавшем, просят сообщать по телефонам: