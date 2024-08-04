В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил ПСО «Мещера».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие русые с проседью, на голове шрам.

Одежда: куртка камуфляжная, черные спортивные штаны, кепка камуфляжная, темные кроссовки.

Местонахождение неизвестно с 04.08.2024.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.