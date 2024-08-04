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В Рязани женщина дала приятелю телефон и лишилась денег
В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая рассказала, что с ее банковского счета пропали сбережения. По словам женщины, накануне вечером она отдыхала в компании знакомых, проживающих с ней по соседству. Один из приятелей обратился к ней с просьбой одолжить ему сотовый телефон. Женщина помогла собеседнику.

В Рязани полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета женщины. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая рассказала, что с ее банковского счета пропали сбережения в размере 42 тысяч 150 рублей. По словам женщины, накануне вечером она отдыхала в компании двух знакомых, проживающих с ней по соседству. Один из приятелей обратился к ней с просьбой одолжить ему сотовый телефон, чтобы позвонить. Женщина помогла собеседнику.

«Выяснилось, что молодой человек вместе со своим напарником могли воспользоваться тем, что мобильное приложение одного из банков у девушки на телефоне было открыто, и им не составило бы труда перевести на свои счета денежные средства. Рязанка сразу не заметила пропажу, а когда в очередной раз зашла в мобильный банк, обнаружила отсутствие своих сбережений», — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска проанализировали сведения по переводам денежных средств и установили, что к краже у своей знакомой могут быть причастны 29-летний и 22-летний жители города Рязани. Ранее они были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. Рязанцы дали признательные показания.

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Московскому району города Рязани возбуждено в отношении злоумышленников уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.