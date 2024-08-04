В Рязани подросток выпрашивает деньги на парковке торгового центра

Школьник предлагает протереть фары и просит купить еды.

В Рязани подросток выпрашивает деньги на парковке торгового центра. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«Хотелось бы обратить ваше внимание на данного молодого человека! Ходит предлагает протереть фары. Все бы ничего, но после вежливого отказа нагло начинает просить купить еды, а после повторного отказа желает „приятно подавиться“. Возможно кто-то узнает свое чадо», — написал пользователь.

Судя по снимку, ситуация произошла у ТЦ «Круиз».