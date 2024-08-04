Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
22°
Пнд, 05
26°
Втр, 06
26°
ЦБ USD 85.7 -0.08 03/08
ЦБ EUR 92.83 -0.02 03/08
Нал. USD 86.36 / 86.50 03/08 08:00
Нал. EUR 93.71 / 95.20 03/08 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
2 058
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
2 337
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
3 467
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
3 672
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Москве при столкновении легковушки с деревом погибли три человека

В селе Ознобишино в Новой Москве при столкновении легковушки с деревом погибли три человека. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в дерево. Он погиб. Также двое пассажиров — 15-летний подросток и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»