В Москве при столкновении легковушки с деревом погибли три человека

В селе Ознобишино в Новой Москве при столкновении легковушки с деревом погибли три человека. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в дерево. Он погиб. Также двое пассажиров — 15-летний подросток и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»