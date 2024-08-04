В Красноярском крае в ДТП погибли три человека
Ночью в воскресенье, 4 августа, в Красноярском крае случилось смертельное ДТП. Об этом
Авария произошла на 591 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». По данным ведомства, 20-летний водитель «без прав» двигался на «ВАЗ-2115» и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной «УАЗ».
Отмечается, что в результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «ВАЗа», водитель погиб на месте происшествия. Кроме этого, погибли водитель и пассажир «УАЗа».
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
Фото и видео: Telegram-канал «ГИБДД 24»