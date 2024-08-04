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В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

Ночью в воскресенье, 4 августа, в Красноярском крае случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

Авария произошла на 591 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». По данным ведомства, 20-летний водитель «без прав» двигался на «ВАЗ-2115» и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной «УАЗ».

Отмечается, что в результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «ВАЗа», водитель погиб на месте происшествия. Кроме этого, погибли водитель и пассажир «УАЗа».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото и видео: Telegram-канал «ГИБДД 24»