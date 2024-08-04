В Кемеровской области пьяная следовательница насмерть сбила пенсионера

В Кемеровской области пьяная следовательница насмерть сбила пожилого велосипедиста. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «112».

Трагедия произошла в Мариинске. 41-летняя майор и замначальника следствия одного из отделов полиции села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На улице Школьной она наехала на 73-летнего пенсионера и протащила его несколько метров. Мужчина скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев, работница полиции хотела скрыться с места ДТП. Однако ей не позволили этого сделать — один из свидетелей успел вытащить ключ из замка зажигания.

В отношении майора начали служебную проверку коллеги из регионального главка. После выписки из больницы ей изберут меру пресечения.