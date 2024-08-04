Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
22°
Пнд, 05
26°
Втр, 06
26°
ЦБ USD 85.7 -0.08 03/08
ЦБ EUR 92.83 -0.02 03/08
Нал. USD 86.36 / 86.50 03/08 08:00
Нал. EUR 93.71 / 95.20 03/08 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
2 058
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
2 337
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
3 467
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
3 672
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ по пятиэтажке погибла женщина
По словам губернатора региона Гладкова, женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран.

В Шебекино Белгородской области при атаке БПЛА на многоквартирный дом погибла женщина. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран.

Гладков добавил, что из-за атак трех дронов в Шебекино повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоэтажек. Еще два беспилотника ударили по двум частным домам, из-за чего загорелись крыши. Пожар ликвидировали. Отмечается, что в домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.

На месте происшествия, по словам губернатора, работают экстренные службы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова