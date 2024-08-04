В Белгородской области при атаке дрона ВСУ по пятиэтажке погибла женщина

По словам губернатора региона Гладкова, женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран.

В Шебекино Белгородской области при атаке БПЛА на многоквартирный дом погибла женщина. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран.

Гладков добавил, что из-за атак трех дронов в Шебекино повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоэтажек. Еще два беспилотника ударили по двум частным домам, из-за чего загорелись крыши. Пожар ликвидировали. Отмечается, что в домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.

На месте происшествия, по словам губернатора, работают экстренные службы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова