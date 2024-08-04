Рязанка украла паспорт у коллеги и проворачивала мошеннические схемы

Женщина подделала данные в документе и использовала его для оформления займов.

Рязанка украла паспорт у коллеги и проворачивала мошеннические схемы. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила «Новая газета Рязань».

Инцидент произошел в 2005 году. Рязанка после рабочего дня обнаружила пропажу документа и обратилась в правоохранительные органы. Потерпевшая указала в качестве подозреваемой свою коллегу, поскольку кроме рабочего места и дома в тот день не была, а в кабинете они находились вдвоем. В милиции возбуждать дело отказались и объяснили, что утерянный паспорт станет недействительным.

Женщина оформила новое удостоверение личности и забыла о ситуации.

В 2020 году рязанка получила из «Тинькофф Банка» письмо с требованием погасить долг по кредитной карте — вместе с пенями он составил 12 тысяч рублей. Женщина не оформляла платежное средство, предоставила доказательства в банк и написала заявление в полицию.

В кредитной организации нашли мошенницу по собственным фото, сделанным курьером при выдаче карты. Аферистка также брала у них деньги и на свое имя, чем облегчила идентификацию личности. Данные передали правоохранителям.

Обманщица заявила следователю, что потерпевшую не знает, никогда с ней вместе не работала и про тот паспорт вообще впервые слышит. В возбуждении уголовного дела снова отказали.

Бывшей хозяйке паспорта стали звонить микрофинансовые организации и коллекторы. Суммы кредитов были до 25 тысяч. Дважды дело доходило до суда.

«Я выяснила, что она просто вручную исправила последнюю цифру в номере паспорта: у меня на конце было „06“, а она поменяла на „00“. В те годы, когда мне его выдали, цифры еще не выбивались, а просто печатались, поэтому получилось. Но все равно вышло грубо, увидеть эту „липу“ несложно и невооруженным глазом», — прокомментировала пострадавшая.

Аферистка использовала новую схему. Она работала «менеджером по клинингу», в том числе следила за графиком уборщиц. Руководство организации было в другом городе, и мошенница по тому же паспорту «трудоустроила» бывшую коллегу мыть полы и забирала зарплату себе.

«Я узнала об этом случайно: мне не перечислили выплаты по больничному и после разбирательств с Социальным фондом я дошла до личного кабинета налогоплательщика на сайте налоговой службы. Там и увидела, что числюсь в клининговой службе, а до того „работала“ еще в одной компании, о которой понятия не имею», — рассказала хозяйка данных.

Преступница также использовала СНИЛС потерпевшей и к моменту замены документа по возрасту, просто исправила цифры в дате выдачи.

Полиция и прокуратура не решили проблему, даже когда обманщица проговорилась следователю о работе с пострадавшей.

Ситуация длится пятый год. Женщина обратилась в Генпрокуратуру РФ.