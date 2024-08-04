Российские войска уничтожили склад с техникой ВСУ и группу боевиков в Чугуеве

По его словам, около 23:00 в городе зафиксировали четыре прилета. «По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с техникой», — сказал он.

Российские войска уничтожили склад с техникой ВСУ и группу боевиков в Чугуеве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, около 23:00 в городе зафиксировали четыре прилета. «По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой», — добавил он.

Также, как сказал Лебедев, ВС России уничтожили группу боевиков.