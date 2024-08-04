Российские теннисистки выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр

В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили РИА Новости Спорт.

В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Спортсменки провели на корте один час 24 минуты.

Девушки принесли первую медаль для России на Играх в Париже.

Фото: Пресс-служба ITF