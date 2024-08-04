Опубликован прогноз погоды на 5 августа в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 5 августа, в Рязанской области. Информацию
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в регионе ночью составит +9, +14 градусов, днем — +22, +27 градусов.