Опубликован прогноз погоды на 5 августа в Рязанской области

В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.