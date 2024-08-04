На рязанском фестивале «Небо России» выступит Денис Майданов

Концерт пройдет в рамках культурно-развлекательной программы 10 августа.

На рязанском фестивале «Небо России» выступит Денис Майданов. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Telegram-канале « Фестиваль „Небо России“ ».

"На фестивальной площадке в 3 км. от города Спасск-Рязанский развернется культурно-развлекательная программа для гостей. Хедлайнером фестиваля станет Денис Майданов, который выступит 10 августа", — написали организаторы.

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