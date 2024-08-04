МЧС вновь выпустило сообщение для рязанцев
На этот раз предупреждение связано со снижением видимости из-за тумана.
МЧС вновь выпустило сообщение для рязанцев. Информация опубликована на сайте ведомства.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час 4 августа с сохранением ночью и утром 5 августа местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 500-800 м.
Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными на дорогах.