Новости Рязани за 4 августа 2024 год

МЧС вновь выпустило сообщение для рязанцев

На этот раз предупреждение связано со снижением видимости из-за тумана.

МЧС вновь выпустило сообщение для рязанцев. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час 4 августа с сохранением ночью и утром 5 августа местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 500-800 м. Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными на дорогах.

Российские теннисистки выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр

В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили РИА Новости Спорт. В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Спортсменки провели на корте один час 24 минуты. Девушки принесли первую медаль для России на Играх в Париже. Фото: Пресс-служба ITF

В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил ПСО «Мещера». Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие русые с проседью, на голове шрам. Одежда: куртка камуфляжная, черные спортивные штаны, кепка камуфляжная, темные кроссовки. Местонахождение неизвестно с 04.08.2024. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает любую информацию о пропавшем, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71 ; 51-21-71; 112.

До Рязани пустили новые электрички

В депо Раменское передан электропоезд ЭП2Д-270

До Рязани пустили новые электрички. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в группе «МЦД-3 Раменское — Зеленоград» ВКонтакте. В депо Раменское передан электропоезд ЭП2Д-270, который имеет сходы на низкие платформы. «Время эксплуатации ЭД4м приходит к концу, скоро поездки до Рязани станут более комфортными и приятными», — говорится в сообщении.

В Клепиковском районе случилось очередное ДТП

Легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево.

В Клепиковском районе случилось очередное ДТП. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия». На снимке видно, что легковой автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. О пострадавших не сообщается. Официальная информация не поступала. Ранее в Клепиковском районе две легковушки улетели в кювет.

В Ростовской области произошел крупный пожар рядом с нефтезаводом

В Ростовской области произошел крупный пожар рядом с нефтезаводом. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел в Азове, на складе покрышек. Местные жители предположили, что по нефтебазе ударил БПЛА. По данным губернатора региона Василия Голубева, площадь пожара составляет 5000 кв. м., есть угроза распространения на соседние объекты — рядом находится склад нефтепродуктов и НПЗ. Возгорание тушат 34 человека и 9 единиц техники. Издание 161.ru пишет, что огонь подходит к топливным резервуарам. Официального комментария об атаке беспилотников не поступало.

В Клепиковском районе две легковушки улетели в кювет

В ДТП также попала фура.

В Клепиковском районе две легковушки улетели в кювет. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф». «И снова авария около Криуши. Будьте аккуратнее на этих поворотах», — написали очевидцы. С проезжей части вылетели автомобили Reno Logan и Ford Focus. На кадрах также видно фуру на обочине. О пострадавших неизвестно.

Рязанцы показали последствия града в Рыбновском районе

Ледяные осадки прошли в селе Пощупово.

Рязанцы показали последствия града в Рыбновском районе. Снимки в воскресенье, 4 августа, опубликовали в группе «Типичное Рыбное» ВКонтакте. «Вот так и пронеслась гроза над селом Пощупово. Стекла в окнах, думала, что повыбивает», — написала местная жительница. Фото: Анастасия Попкова Напомним, ранее Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение.

В Санкт-Петербурге дорожный знак упал на семиклассницу

В Санкт-Петербурге дорожный знак упал на семиклассницу. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил РЕН ТВ. Водитель «ГАЗели» наехал на светофорную стойку с дорожными знаками. Под конструкцию попала школьница, которая переходила проезжую. Девочку госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной лба. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В Кемеровской области пьяная следовательница насмерть сбила пенсионера

В Кемеровской области пьяная следовательница насмерть сбила пожилого велосипедиста. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «112». Трагедия произошла в Мариинске. 41-летняя майор и замначальника следствия одного из отделов полиции села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На улице Школьной она наехала на 73-летнего пенсионера и протащила его несколько метров. Мужчина скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, работница полиции хотела скрыться с места ДТП. Однако ей не позволили этого сделать — один из свидетелей успел вытащить ключ из замка зажигания. В отношении майора начали служебную проверку коллеги из регионального главка. После выписки из больницы ей изберут меру пресечения.

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

В регионе ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и град.

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «МЧС Рязанской области». По данным Гидрометцентра Рязанской области ближайший час с сохранением до конца суток на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.

На рязанском фестивале «Небо России» выступит Денис Майданов

Концерт пройдет в рамках культурно-развлекательной программы 10 августа.

На рязанском фестивале «Небо России» выступит Денис Майданов. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Telegram-канале «Фестиваль „Небо России“». "На фестивальной площадке в 3 км. от города Спасск-Рязанский развернется культурно-развлекательная программа для гостей. Хедлайнером фестиваля станет Денис Майданов, который выступит 10 августа", — написали организаторы. Возрастное ограничение — 0+

В Санкт-Петербурге житель Мурманска упал на прохожего с девятого этажа

В Санкт-Петербурге 21-летний житель Мурманска упал на прохожего с девятого этажа. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости». Мурманчанин скончался до приезда врачей, а у 28-летнего мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы орбит и лобной кости, перелом челюсти, гематомы и открытый перелом ноги со смещением. Его госпитализировали.

В Рязани подросток выпрашивает деньги на парковке торгового центра

Школьник предлагает протереть фары и просит купить еды.