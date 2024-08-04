Новости Рязани за 4 августа 2024 год
МЧС вновь выпустило сообщение для рязанцев. Информация опубликована на сайте ведомства.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час 4 августа с сохранением ночью и утром 5 августа местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 500-800 м.
Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными на дорогах.
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили РИА Новости Спорт.
В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Спортсменки провели на корте один час 24 минуты.
Девушки принесли первую медаль для России на Играх в Париже.
Фото: Пресс-служба ITF
В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил ПСО «Мещера».
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие русые с проседью, на голове шрам.
Одежда: куртка камуфляжная, черные спортивные штаны, кепка камуфляжная, темные кроссовки.
Местонахождение неизвестно с 04.08.2024.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает любую информацию о пропавшем, просят сообщать по телефонам:
До Рязани пустили новые электрички. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в группе «МЦД-3 Раменское — Зеленоград» ВКонтакте.
В депо Раменское передан электропоезд ЭП2Д-270, который имеет сходы на низкие платформы.
«Время эксплуатации ЭД4м приходит к концу, скоро поездки до Рязани станут более комфортными и приятными», — говорится в сообщении.
В Клепиковском районе случилось очередное ДТП. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
На снимке видно, что легковой автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево.
О пострадавших не сообщается. Официальная информация не поступала.
Ранее в Клепиковском районе две легковушки улетели в кювет.
В Ростовской области произошел крупный пожар рядом с нефтезаводом. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел в Азове, на складе покрышек. Местные жители предположили, что по нефтебазе ударил БПЛА.
По данным губернатора региона Василия Голубева, площадь пожара составляет 5000 кв. м., есть угроза распространения на соседние объекты — рядом находится склад нефтепродуктов и НПЗ. Возгорание тушат 34 человека и 9 единиц техники. Издание 161.ru пишет, что огонь подходит к топливным резервуарам.
Официального комментария об атаке беспилотников не поступало.
В Клепиковском районе две легковушки улетели в кювет. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».
«И снова авария около Криуши. Будьте аккуратнее на этих поворотах», — написали очевидцы.
С проезжей части вылетели автомобили Reno Logan и Ford Focus. На кадрах также видно фуру на обочине. О пострадавших неизвестно.
Рязанцы показали последствия града в Рыбновском районе. Снимки в воскресенье, 4 августа, опубликовали в группе «Типичное Рыбное» ВКонтакте.
«Вот так и пронеслась гроза над селом Пощупово. Стекла в окнах, думала, что повыбивает», — написала местная жительница.
Фото: Анастасия Попкова
Напомним, ранее Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение.
В Санкт-Петербурге дорожный знак упал на семиклассницу. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил РЕН ТВ.
Водитель «ГАЗели» наехал на светофорную стойку с дорожными знаками. Под конструкцию попала школьница, которая переходила проезжую.
Девочку госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной лба. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
В Кемеровской области пьяная следовательница насмерть сбила пожилого велосипедиста. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «112».
Трагедия произошла в Мариинске. 41-летняя майор и замначальника следствия одного из отделов полиции села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На улице Школьной она наехала на 73-летнего пенсионера и протащила его несколько метров. Мужчина скончался на месте происшествия.
По словам очевидцев, работница полиции хотела скрыться с места ДТП. Однако ей не позволили этого сделать — один из свидетелей успел вытащить ключ из замка зажигания.
В отношении майора начали служебную проверку коллеги из регионального главка. После выписки из больницы ей изберут меру пресечения.
Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «МЧС Рязанской области».
По данным Гидрометцентра Рязанской области ближайший час с сохранением до конца суток на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град.
Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.
На рязанском фестивале «Небо России» выступит Денис Майданов. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Telegram-канале «Фестиваль „Небо России“».
"На фестивальной площадке в 3 км. от города Спасск-Рязанский развернется культурно-развлекательная программа для гостей. Хедлайнером фестиваля станет Денис Майданов, который выступит 10 августа", — написали организаторы.
Возрастное ограничение — 0+
В Санкт-Петербурге 21-летний житель Мурманска упал на прохожего с девятого этажа. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».
Мурманчанин скончался до приезда врачей, а у 28-летнего мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы орбит и лобной кости, перелом челюсти, гематомы и открытый перелом ноги со смещением. Его госпитализировали.
В Рязани подросток выпрашивает деньги на парковке торгового центра. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».
«Хотелось бы обратить ваше внимание на данного молодого человека! Ходит предлагает протереть фары. Все бы ничего, но после вежливого отказа нагло начинает просить купить еды, а после повторного отказа желает „приятно подавиться“. Возможно кто-то узнает свое чадо», — написал пользователь.
Судя по снимку, ситуация произошла у ТЦ «Круиз».