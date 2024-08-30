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Жителям Ермиши уменьшили плату за некачественную воду из скважин
Прокуратура возбудила в отношении директора МКП «ЖКХ Ермишинское» дело об административном правонарушении.

Жителям Ермиши уменьшили плату за некачественную воду из скважин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что пробы питьевой воды, отобранные из артезианской скважины, не соответствуют нормативам санитарно-эпидемиологического законодательства по запаху, привкусу, цветности, мутности, жесткости.

Прокуратура возбудила в отношении директора МКП «ЖКХ Ермишинское» дело об административном правонарушении.

По данным ведомства, 108 абонентам на 20% уменьшили плату за холодное водоснабжение.

Кроме того, прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию профинансировать работы по приведению качества воды в соответствии с требованиями ГОСТа.