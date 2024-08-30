Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по украинскому урегулированию

Отмечается, что Зеленский предложил провести конференцию до выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Блумберг».

Отмечается, что Зеленский предложил провести конференцию до выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Однако Моди пока не согласился провести саммит по Украине. Издание отмечает, что Индия скептически относится к инициативам из-за исключения России из процесса урегулирования.