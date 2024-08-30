Замначальника рязанской Госавтоинспекции возглавил ГАИ Мордовии
До назначения в соседний регион 45-летний Вахтин служил в рязанской Госавтоинспекции в должности заместителя начальника
Замначальника рязанской Госавтоинспекции возглавил ГАИ Мордовии. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».
Новым начальником Госавтоинспекции Республики Мордовия стал Владимир Вахтин. До назначения в соседний регион 45-летний Вахтин служил в рязанской Госавтоинспекции в должности заместителя начальника. Вахтин является выпускником Рязанского института ВДВ.