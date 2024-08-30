Юных рязанцев пригласили шить костюмы для героев игр в проекте МТС «Поколение М»

Юных рязанцев пригласили шить цифровые коллекции для героев компьютерных игр в онлайн-проект «Поколение М» от МТС. Обучающий курс поможет им воплотить свои идеи в стильные вещи и представить их на конкурс «Мода будущего». Работы принимаются с 1 сентября по 31 октября текущего года.

Занятия помогут ребятам разбираться в профессиональных программах и использовать возможности искусственного интеллекта. Генеральный директор MTS AI Андрей Калинин, ответственный за разработку образовательного курса, отметил, что участников ждут короткие, но интересные уроки, а также увлекательная практика. Они смогут освоить программу Phygital+ и с ее помощью «пошить» брюки, худи, платья или комбинезоны, а также создать украшения по собственному эскизу.

Итогом обучения станет капсульный гардероб как минимум из трех вещей. Лучшие коллекции, которые выберет жюри конкурса, будут доработаны вместе с дизайнером Василием Волчком-Русаковичем и выпущены под его брендом — их можно будет приобрести во флагманских магазинах МТС.

«Рязанские ребята творческие, они постоянно участвуют в конкурсах „Поколение М“, становятся призерами и победителями. Современные коммуникации требуют все более сложных цифровых навыков, которые можно получить на наших бесплатных видеоуроках. Кто-то своими новыми умениями просто захочет удивить друзей, для других подобное погружение в сферу цифрового дизайна может стать определяющим в выборе профессии», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.