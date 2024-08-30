ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР
Потери украинских войск за неделю составили до 16 910 человек.
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.
Российская группировка войск «Центр» за неделю освободила населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.
Южная группировка войск освободила Константиновку в ДНР, а группировка «Запад» — Стельмаховку в ЛНР и Синьковку в Харьковской области.
Потери украинских войск за неделю составили до 16 910 человек.