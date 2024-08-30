В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница пыталась покончить с собой после изнасилования

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница пыталась покончить с собой после изнасилования. Об этом сообщает «Mash на мойке».

Отмечается, что изнасилование девочки произошло в квартире на Маршала Блюхера. Тогда школьница пришла в гости к подруге, дома у которой находились несколько молодых людей. По данным канала, девочку изнасиловал 20-летний молодой человек.

Спустя несколько недель школьница пыталась покончить с собой. Ее госпитализировали, она в реанимационном отделении Детской городской больницы.

Насильника задержали. Полиция проводит проверку.