В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали более ста человек

По данным ведомства, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 113 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 30 детей.

В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали более ста человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 113 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 30 детей.

Ранее за аналогичный период клещи покусали более 80 рязанцев.