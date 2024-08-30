В Рязанской области водитель «ВАЗа» сбил пятилетнюю девочку
ДТП случилось вечером 29 августа возле дома № 27/5 по улице Строителей в Новомичуринске.
В Рязанской области водитель «ВАЗа» сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
ДТП случилось вечером 29 августа возле дома № 27/5 по улице Строителей в Новомичуринске. 19-летний водитель «ВАЗ-2106» сбил пятилетнюю местную жительницу.
В результате несовершеннолетняя с различными травмами обращалась за медицинской помощью.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.