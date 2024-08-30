В Рязанской области на трассе М-5 опрокинулся грузовик
Авария произошла 28 августа на 302 километре дороги «Москва — Челябинск» в Путятинском районе. 63-летний водитель из Казахстана на грузовике MAN с полуприцепом не рассчитал скорость и съехал в кювет. Фура опрокинулась.
В Рязанской области на трассе М-5 опрокинулся грузовик. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Авария произошла 28 августа на 302 километре дороги «Москва — Челябинск» в Путятинском районе. 63-летний водитель из Казахстана на грузовике MAN с полуприцепом не рассчитал скорость и съехал в кювет. Фура опрокинулась.
Отмечается, что в ДТП водитель не пострадал.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.