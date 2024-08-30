В рязанский СИЗО-1 пытались передать телефоны и сим-карты, спрятанные в сыр

В посылке также были беспроводные наушники, USB-кабели, электронные сигареты, Wi-fi роутер и блок зарядного устройства.

В рязанский СИЗО-1 пытались передать телефоны и сим-карты, спрятанные в сыр. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба УФСИН России по региону.

Сотрудниками следственного изолятора при досмотре посылок обнаружили запрещенные предметы. В упаковках плавленого и твердого сыров были спрятаны четыре сотовых телефона, 38 сим-карт, две пары беспроводных наушников, три USB-кабеля, две электронные сигареты, Wi-fi роутер и блок зарядного устройства.

По данному факту составлены административные протоколы на отправителей. Проводится проверка.