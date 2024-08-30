В Рязани открылся первый АвтоДискаунтер

В Рязани открылся первый АвтоДискаунтер. В нем покупатели смогут познакомиться с различными марками автомобилей, пройти тест-драйв и приобрести машину.

В Рязани открылся первый АвтоДискаунтер. В нем покупатели смогут познакомиться с различными марками автомобилей, пройти тест-драйв и приобрести машину.

В ассортименте представлены бренды «Kia», «BAIC», «Kaiyi» и «Livan». АвтоДискаунтер предлагает автомобили по ценам, которые значительно ниже, чем в автосалонах. Это стало возможным благодаря прямым поставкам и оптимизированным процессам продаж.

Перед покупкой гости могут протестировать понравившиеся модели на специальной площадке. Опытные консультанты ответят на все вопросы и помогут с выбором автомобиля, исходя из потребностей и бюджета клиента. Специалисты также предоставляют информацию о возможностях кредитования и страхования, что делает процесс покупки еще более удобным.

Новый центр расположился на Куйбышевском шоссе, 42. Телефон: +7 (4912) 77-59-97