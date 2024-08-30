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В Рязани осудили сообщников, которые помогали мигрантам незаконно быть в России
Они подделывали и продавали иностранцам документы, разрешающие пребывание в стране.

В Рязани осудили сообщников, которые помогали мигрантам незаконно находиться в России. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

В преступной группировке состояли три выходца из Средней Азии и гражданка России. Они использовали печати с оттисками банковских организаций для подделки документы, которые позволяли законно находиться в стране. Бумаги продавали иностранцам.

Деятельность преступной группы пресекли. Следствие доказало причастность к организации незаконного пребывания в РФ более 1000 мигрантов.

Суд признал всех участников группы виновными и назначил наказание: три иностранца будут отбывать по три года в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания их выдворят из России и запретят въезд на 50 лет. Гражданка России получила три года условно с испытательным сроком 3 года.

Иностранцам, которые приобрели поддельные документы, сократили сроки пребывания в России.