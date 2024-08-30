В Рязани менеджер магазина украла из кассы около миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани менеджер магазина украла из кассы около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 43-летняя рязанка занималась оформлением заказов в мебельном магазине. По предварительной информации, в течение определенного времени менеджер оставляла себе часть полученных от покупателей денег.

Совокупный ущерб магазину составил более 985 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.