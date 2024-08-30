В Рязани менеджер магазина украла из кассы около миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани менеджер магазина украла из кассы около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным следствия, 43-летняя рязанка занималась оформлением заказов в мебельном магазине. По предварительной информации, в течение определенного времени менеджер оставляла себе часть полученных от покупателей денег.
Совокупный ущерб магазину составил более 985 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.